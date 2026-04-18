Ian心水│「友瑩亮」繼續破頂

第九場「友瑩亮」今季表現愈見穩定，前仗在四班跑千四，早段留守領放馬之後，末段受催策展開強勁衝刺，結果輕鬆以兩個馬位擊敗今季表現極佳的「盛勢威楓」與「榮利雙收」；翌仗再於同程再下一城，取勝姿態亦具說服力。本身出賽次數不多，相信仍有進步空間，現評分尚未見頂，即使今仗排位略外，但只要盡早取得遮擋，有力爭取三連勝。對手方面，「星願無限」來港後兩戰均跑第五，表現不俗；牠在紐西蘭名為「街頭衝飆」，昔日曾兩度在表列賽跑獲季軍，而在香檳錦標則負於最近打開勝門的「嘉應勇將」，可見該賽水準不太差；今仗首度增程跑千四，若艾兆禮留放得宜，可望構成威脅。此外，「首飾天空」是上季最佳新馬，可惜去年十一月試閘後流鼻血，因此延至現時才復出；牠近期試閘走勢理想，今仗即使負頂磅，但級數極高，仍是爭勝要角。

第十一場「錶之宇宙」前仗在香港經典盃跑獲季軍，上仗角逐香港打吡大賽首戰二千米，末段走勢仍佳，最終僅以兩個多馬位見負，表現已甚出色；今仗角逐二班賽並配潘頓，形勢頗有利，勝望頗高。對手方面，「紫荊傳令」應一匹有用的長途賽駒，來港前已在皇家雅士谷金門錦標展現上佳走勢，上仗在香港打吡大賽採取前置跑法，效果亦佳；今仗再次排外檔，若早段及時切入內欄，避免多走腳程，仍可一爭。此外，「春風萬里」上仗小休後復出表現令人喜出望外，今仗排位極佳，亦是三甲之材。

第九場：4友瑩亮、10星願無限、1首飾天空

第十一場：4錶之宇宙、13紫荊傳令、8春風萬里