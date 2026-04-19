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亨利拆局│練馬師王吼姚本輝

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-19 HKT

今季跑過十四次草泥混合賽，以告東尼曾三次封王最威水，其次是蔡約翰兩次，再數是廖、方、沈、希、呂、姚、游、偉、伍各一次，不妨作為今期練馬師王投注參考。

若數各倉兵力，今次姚、羅、文、東、蔡、廖、賀、巫都出馬八駒或以上，各有足夠子彈爭奪寶座，加上跑六草五泥，令練馬師王局勢更呈混亂。最終我選擇支持姚本輝，皆因佢收納袁幸堯為徒之後，兩師徒一直拍住上，每次賽事都有馬匹走入三甲，估計今次也不例外；至於起用其他騎師的姚廄馬，今次都有好幾駒屬實力分子，似是部署配合出擊。

重點爭分馬方面，「天福」已在H4版《一亨即中》專欄詳述，憑田草千四級數轉戰泥地千二，負磅輕飄飄，機會不遜幾匹泥地專家。「捷足奔馳」近仗跑法時前時後，頗有試馬味道，復課忽試大閘，加強操練提防突襲。「日馳千里」今季092場次在三班跑泥地曾入位，雖然當時賺外疊跑線，但現居四班再減十磅，計死數着數到暈。

目標：姚本輝

賠率：5

全日惡馬 第八場：天福

練馬師王最佳投注時機：第一場前
 

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