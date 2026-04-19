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廖事如神│「領創動力」條件1流

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-19 HKT

冠軍練馬師之爭再有變數，沈集成剛戰戴帽，只落後廖康銘、方嘉柏三場，成哥於訪問表示會再次考慮爭冠。沈廄現有六十五駒，當中有不少質新馬仍未上陣，絕對有助爭霸。今季有數位廄主有望爭冠軍，戰況引人入勝。

第一場五班泥地千八，「領創動力」今季於泥地找到出路。十二月泥賽打疊兩W，其後升了班的表現平平。惟上季初曾於四班谷草跑近，按理居四班仍有一定競爭力。是次小休後再同戰勝程，配黃寶妮減七磅加強落班威力。季中同樣是負128磅贏五班同程，是次更排一檔起步天然貼欄，結合形勢、班底及部署，有望重返勝門。「光輝歲月」為北半球五歲馬，上季落地明顯未適應環境，今季初落五班即現腳影，上仗更擊敗路程好手「大利好運」贏馬，今仗增程應不成問題，北半馬適應環境後仍有上望空間。「風起雲湧」贏過四班，可惜易位難贏，這次初戰五班賽，憑班底可爭一席。

第九場三班千四米，近績好的馬不多，「友瑩亮」狀態火熱，有望再捷。馬匹上季一出即勝展現潛力，但脾性較難捉摸，導致表現未能承接。去年十二月曾將鞍上人拋下，令人難言信心。可幸最近情緒有明顯改善，近仗出閘亦正常，上仗升班出戰可輕取「綠野飛馳」及再出補中的「活力拍檔」，賽績水準可信。今場有明顯放頭馬，排九檔應能順利切入二疊跟前，可相信本身有分在手。「大眾福星」之前配潘頓三度輸短距離，今仗與贏馬騎師莫雷拉重逢，不容有失。「開心三寶」初跑谷草已贏令人驚喜，上仗跟快步速仍保住一席，表現出色。「超輕鬆」神色有進，配備變動或帶來新鮮感。

廖浩賢精選

第一場    1 領創動力 2 光輝歲月
    4 風起雲湧 10 大利好運
第九場    4 友瑩亮 3 大眾福星
    7 開心三寶 8 超輕鬆

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