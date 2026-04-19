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波仔至醒靈活玩│「洪才」強組出品

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-19 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-19 HKT

剛周三大眾對莫雷拉的熱情未有減退，其八匹坐騎中有六匹成隔晚大熱門，但最終只有一匹跑入前兩名，其餘未有跑入三甲的場次，連贏與二重彩的派彩並不乏味，故刨馬時別因練馬師爭冠元素而過分放大馬匹實力。不知不覺，已踏入季尾階段，季內未勝的馬匹，一來換到評分減幅；其次也有體力優勢；三來交代指數亦高，不妨優先留意。

第四場「洪才」也是季內未贏，前仗在本欄介紹過，當時賽後認為守到靚位下最終只得跑入一席殿軍，表現有點失望；但事後再睇該場三甲馬「友瑩亮」、「盛勢威楓」以及「榮利雙收」之後均可再贏，甚至可以征服三班，足見賽事水準甚高。

再睇上場「洪才」上仗出爭田草千四米，起步時反應甚快，然而直路正在發力之時一度受阻須勒迫，但未有潰散之餘，更有力追回主馬群，反映其作戰狀態頗理想。

今次賽前，「洪才」相隔逾半年再到從化操練，以增添新鮮感，查季初入位前也有同樣安排，相信蘇偉賢亦有心求功，現在評分較前仗時再減多三分，故決意跟多一次。

波仔靈活玩過關提供：

第四場 WP 11 13 對碰
第七場 WP 10
第九場 Q/QP 3 膽拖 1 4 8 9
混合過關三串七 共134注
 

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