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甜甜小記│吳嵩慶生 馬場「友愛」

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-17 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-17 HKT

剛周三谷草賽事，對於「心得」系馬主吳嵩是難忘一夜；他的一班馬主好友甚有心思，特別在跑馬地馬場會所舉辦了一個生日會，為其慶祝六十三歲的生日。而吳嵩生日，也成功把幸運帶給其團體馬「環球英雄」，該駒由班德禮策騎，成功克服十二檔的阻力，順利取勝；生日會同時成為祝捷會，雙喜臨門別具意義。

吳嵩分享說：「還有甚麼比在馬場贏馬兼慶祝生日更難忘呢？這是夢幻的一夜。『環球英雄』排十二檔起步，班德禮依足策騎指示，發揮出色，順利取得連捷；同晚有程的『龍威心得』也排十二檔，結果跑得一席第四名，表現亦不錯，同樣可喜可賀。我十分感謝各方好友，讓我今年六十三歲生日過得如此精彩，感謝各方的祝福。」

對於吳嵩來說，當然希望好運延續；周日沙田賽事，他的另一愛駒「友愛心得」出戰第八場三班泥地千二米。吳嵩說：「我贏完『環球英雄』後，希望把好運帶給『友愛心得』，後駒用女見習騎師袁幸堯減磅，會盡力爭取佳績。」另一方面，今晨吳嵩另一團體馬「好友心得」由班德禮在草地快跳，希斯全程吼實，為本月廿六日的主席短途獎備戰。

當晚「環球英雄」順利取勝，生日會同時成為祝捷會。
當晚「環球英雄」順利取勝，生日會同時成為祝捷會。

陳嘉甜

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