文傑訪問│班德禮「紫荊」勢頭「好」

班德禮周三夜賽策騎「環球英雄」和「榮利雙收」起孖而回，手風持續大順。周日沙田賽事，其六匹坐騎仍不乏牌面馬，屆時又有機會增添頭馬進帳。班德禮昨晨表示，個人很滿意近期成績，目前正向目標全季取四十場頭馬進發，指今戰坐騎中則以「紫荊傳令」和「新力好」最具爭勝機會。

「紫荊傳令」肯定具有良好質素，如今狀態正在冒升，今次出戰合適路程，足以發揮作用，可望走入前列歸來。

班德禮今季先後策騎「紫荊盛勢」和「紫荊拼搏」贏馬，前駒更贏得香港經典盃，周日策游廄「紫荊傳令」競逐尾場二班千八米，班德禮說：「早前我過檔『紫荊傳令』試泥閘，繼而日前再快跳，我對其走勢均感滿意。這匹質新馬跑過幾場後，狀態和成熟程度續有進展。本身在外地戰績良好，肯定具有良好質素，如今狀態正在冒升，今次出戰合適路程，足以發揮作用，可望走入前列歸來。」

班德禮緊接表示，「新力好」上仗只敗於實力深不可測的「極上紗瓏」跑第三，敗不足辱，亦此駒目前評分應具競爭力。馬匹賽後操練正常，目前仍具作戰收態，今次再戰同程，只負一二〇磅，希望屆時可收復前失，贏回一場頭馬。

特約記者：文傑