甜甜小記│蔡詠贊靈感來自哪吒

上月十五日沙田賽事，賀賢憑「哪吒」和「風火輪」起孖，贏出當日兩場泥地賽，這兩駒更可說是半同主馬，相當巧合。今期小記便邀請了兩駒的團體馬主蔡詠贊分享養馬歷程，以及與賀賢的合作點滴。

蔡詠贊熱愛賽馬，更是多駒的團體馬主，包括「風火輪」、「哪吒」、「友瑩仁」及「揀馬之皇」。其中「哪吒」來港初期，屬容天鵬練馬師團體所有，直至鵬哥榮休後，此馬轉投賀廐，現屬24/25賀賢練馬師賽馬團體 (T1)名下；至於半同主馬「風火輪」，馬主為哪吒不怕海龍王團體，馬名也與「哪吒」一脈相承，皆因風火輪正是哪吒的法寶，也令小記聯想起近年大熱的的兩部《哪吒》動畫電影。

「哪吒」與「風火輪」起孖當日，先由前駒在奧爾民胯下爆出28倍冷W在泥地一哩開齋；之後到第八場賽事，「風火輪」配潘明輝勝出三班同程，也是11倍的冷門身分。談到兩駒馬名由來，蔡詠贊說：「我和不少團體成員都很喜歡《哪吒》系列電影，而『哪吒』此名字是另一位團體成員劉學倫所起，他也是『風火輪』的團體馬主，養過『嘜誰嘜誰』、『讓愛高飛』及『劍無情』等多駒。我們一班團體成員打算把以後養的馬，都以『哪吒』作靈感命名。稍後我們將引入生力軍來港，打算命名為『火尖槍』，也是哪吒的重要兵器，同樣交由賀賢訓練。」



談到與賀賢的合作緣由，蔡詠贊說：「我們一班團體成員認識賀賢的副練李兆錚，便順理成章把『哪吒』和『風火輪』交由賀賢訓練。我們和賀賢合作後，發覺他很愛錫馬匹，旗下馬拼搏有度，會按各駒的進度和性能作出適當部署，會以馬匹的福祉為大前提。」

「除了愛馬外，賀賢對馬匹的判斷也很準，例如他看出『風火輪』及『哪吒』的泥地性能較佳，便派遣兩駒出戰泥地賽，結果試出彩虹，日後部署上便更具彈性，練者功力可見一斑。我們一班團體成員都希望『風火輪』及『哪吒』在賀賢悉心訓練下，可以繼續進步，日後再交出理想成績。」蔡詠贊續說。

馬主蔡詠贊（右四）

馬主蔡詠贊（右四）

陳嘉甜