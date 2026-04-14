Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卡爾心水│「星運少爵」谷A還盅

名家專欄
更新時間：18:23 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:23 2026-04-14 HKT

卡爾專欄名叫《爾經透出》，但今期心水馬，則無獨有偶都睇好後勁型馬。第七場「星運少爵」連場追唔切，呢舖吼A欄、配莫雷拉、排四檔。記得有人講過，識雷神好過識字，佢有名你叫雷神，隻馬敲咗幾次門都無功而還，是時候要還盅了；潘頓隻「彩虹七色」排一檔，計實力有邊線機會。莫雷拉騎牛都有飛，無辦法，呢點印證卡爾嘅道理，就係賽馬勝負，一半因素係馬嘅本身，另一半因素就係騎師嘅發揮！

第七場本應係全日亂得嚟有得賭下嘅場合，因為有一半馬可以刪走，而其他馬就好似煙幕咁，似係減分居多。呢期三T有多寶，我都係食下花生飲下啤酒就算，有時你不找麻煩，麻煩總會找你，貼潘頓或莫雷拉，除咗賠率無肉食，基本上所有賽事都有扶手棍，兩大師傅鬥法，雖然無咩賠率，但兩者各有特色，即使賠率欠奉，但總算買個安心。話明呢期貼後上馬，以上兩駒計過度過等A欄，希望今個賽日天公造美之餘，亦有幸運之神眷顧，一條單Q返來就完美。

第五場：11智多多寶、3龍文鞭影、1一起美麗
第七場：6星運少爵、5彩虹七色、8巴閉哥

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
8小時前
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
4小時前
46歲羅志祥驚傳在家中猝逝？現況曝光經理人7個字緊急回應 噩耗瘋傳點擊高達450萬
46歲羅志祥驚傳在家中猝逝？現況曝光經理人7個字緊急回應 噩耗瘋傳點擊高達450萬
影視圈
3小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
2026-04-13 19:15 HKT
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
11小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
6小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
2026-04-13 18:45 HKT