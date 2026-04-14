卡爾心水│「星運少爵」谷A還盅

卡爾專欄名叫《爾經透出》，但今期心水馬，則無獨有偶都睇好後勁型馬。第七場「星運少爵」連場追唔切，呢舖吼A欄、配莫雷拉、排四檔。記得有人講過，識雷神好過識字，佢有名你叫雷神，隻馬敲咗幾次門都無功而還，是時候要還盅了；潘頓隻「彩虹七色」排一檔，計實力有邊線機會。莫雷拉騎牛都有飛，無辦法，呢點印證卡爾嘅道理，就係賽馬勝負，一半因素係馬嘅本身，另一半因素就係騎師嘅發揮！

第七場本應係全日亂得嚟有得賭下嘅場合，因為有一半馬可以刪走，而其他馬就好似煙幕咁，似係減分居多。呢期三T有多寶，我都係食下花生飲下啤酒就算，有時你不找麻煩，麻煩總會找你，貼潘頓或莫雷拉，除咗賠率無肉食，基本上所有賽事都有扶手棍，兩大師傅鬥法，雖然無咩賠率，但兩者各有特色，即使賠率欠奉，但總算買個安心。話明呢期貼後上馬，以上兩駒計過度過等A欄，希望今個賽日天公造美之餘，亦有幸運之神眷顧，一條單Q返來就完美。

第五場：11智多多寶、3龍文鞭影、1一起美麗

第七場：6星運少爵、5彩虹七色、8巴閉哥