Ian心水│「先到先得」一哩穩健

紐西蘭年輕種馬「超凡高手」於二○二○年加入配種行列，至今已有四匹一級賽子嗣，包括澳洲堅尼冠軍「最激」、馬拉華度育馬錦標冠軍「河畔美鎮」、蘭域堅尼冠軍「全能鐵衛」與昆士蘭打吡盟主「路易之家」。這匹原本在懷卡托育馬場配種的星級種馬於二月時由古摩亞育馬場購入，相信其未來配種版圖與受歡迎程度亦會因此而增加。

在香港，「超凡高手」最出色子嗣包括應屆香港打吡大賽殿軍兼五捷馬「錶之宇宙」，而「中國心」和「天天友福」亦兩捷。今次賽事。這父系除了有「天天友福」出戰之外，「紫荊戰士」亦列陣第三場，值得留意。

第三場「先到先得」上季兩勝谷草一哩，今季連場出戰得三亞兩季，表現仍穩健；今次檔位仍佳，配上手風轉順的艾道拿，早段應可留守中前，並在末段伺機突圍。對手方面，「爆竹」是四歲澳洲自購新馬，季內七戰甚少大敗，今仗首次增程跑一哩，牠不少同父馬均曾勝谷草，同母兄長「突擊狩獵」亦曾在一哩贏馬，也可加入考慮。此外，「時間寶」質素並非超級，但勝在跑法主動，而且近況亦佳，然而今仗有快馬「手到再來」在其內側，未必能夠輕鬆切入內欄領放，作配較合適。

第六場「天天友福」今季四戰兩捷皆跑谷草千二米。上仗早段留後，末段展開強勁衝刺，結果以短馬頭位擊敗「博愛先鋒」與「金發盛世」；勝後至今已休息一個月，相信體力已復原，今場對手非強，有力再捷。對手方面，「賢者威楓」近仗均欠運，連番排外檔亦被動，今仗若能在彎位發力追趕，可望構成更大威脅。此外，「金發盛世」跑法主動，如果步速合適，也是三甲之材。

第三場：4先到先得、11爆竹、10時間寶

第六場：4天天友福、11賢者威楓、5金發盛世

