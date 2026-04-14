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Dickson心水│「好實力」馬如其名

名家專欄
更新時間：18:19 2026-04-14 HKT
發佈時間：18:19 2026-04-14 HKT

踏入四月，賭馬彷彿有攤路可捉︰「沙田咪漏袁幸堯，谷草拖埋莫雷拉。」袁幸堯有十磅減，加上騎功紮實，坐騎容易入三甲；莫雷拉騎功有起死回生之效，騎方廄谷草馬穩陣，宜加留意。

第三場四班一六五○米，「先到先得」是難贏之馬，但狀態長期見好，上仗出爭谷草一哩，蝕位之下於外疊追獲亞軍，蹄下敗將「耀昌勝世」再出獲季，可見牠有分在手。今仗「先到先得」排二檔，最重要是同場有「手到再來」與「時間寶」在前造步速，本身有權留守包廂靚位，入直路發力衝上獲勝。

第八場三班一六五○米，「好實力」今季轉來谷草即爆大冷贏馬，以為純粹巧合，誰知愈贏愈有，前仗更彈甩接戰獲勝的「銀亮奔騰」，早前雖然發燒退出，但既然重新上陣，相信佢健康已無礙，值得追捧。

第三場：4先到先得
第八場：5好實力

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