甜甜小記│程俊華熱心公益

香港馬圈有不少善心馬主，為慈善出錢出力，「遨遊」系馬主程俊華正是其中一位；程俊華與父親程志輝除十分支持香港馬會外，也熱心公益，關懷社會。

早前仁愛堂第四十六屆/第四十七屆董事局交代就職典禮暨晚宴，邀請了保安局局長鄧炳強作為主禮嘉賓；程俊華正式成為新一屆仁愛堂主席。當晚除程俊華的家人外，其好友「嘉應」系馬主梁錫光、馬會兩地馬房營運部主管鄭奇龍及曾志偉等均有出席，場面熱鬧。

程俊華致辭時說：「我很榮幸獲推舉為仁愛堂第四十七屆董事局主席，今年仁愛堂將以『凝聚仁愛 堅毅同行』為宗旨繼續服務市民。首先，要感謝各諮議局委員及前賢，在各位身上汲取到寶貴經驗；其次當然是多謝各董事局成員，大家可以開開心心做善事，我也十分多謝家人一直支持。我也感謝仁愛大使周吉佩、糖妹以及好友布志綸盡力去唱歌籌款，以及曾志偉等好友到現場支持。最後要多謝仁愛堂各員工給予我支持。」

在小記眼中，程俊華和其父親程志輝甚為響應香港政府和馬會推廣的賽馬旅遊；兩人熱愛賽馬，每逢旗下馬匹出賽，都會廣邀親友、公司合作夥伴及國內外朋友入場觀賽，希望藉此感染更多人愛上賽馬運動，為推動賽馬出一分力。

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陳嘉甜