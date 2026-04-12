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廖事如神│桂人扶持「特別美麗」

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-12 HKT

莫雷拉回港前已帶來不少話題，結果首戰已豪取四勝，實在威震四方。有雷神加持，勢必為冠軍練馬師爭奪戰添變數。榜首廖康銘仍有些微優勢，但除方嘉柏之外，沈集成、大衛希斯及呂健威同樣來勢洶洶。

第三場五班千六米，中高磅馬近績明顯佔優。「特別美麗」數季前落地後的表現令人失望，苦戰三季後評分銳減二十多分，今季轉投桂福特馬房後，調教得宜下終獲首勝，而上仗讓「型到爆」十磅下仍能保住一席，表現出色。休息七周後復出，今次狀態比過往猶有過之，縱負頂磅，憑其班底及火熱狀態仍頗具勝望。「鐵甲驌龍」為北半球五歲馬，到今季方開始適應，情緒較過往改善，慢閘問題日漸好轉，今場如出閘順利已具威脅。「金鑽精靈」同樣來到今季才上軌道，陣上數度交出良好後勁衝近，惟跑法較被動不易出頭，今仗憑優先出賽權隔兩周再戰，韋達求交代心意明顯。「志醒大將」上場蝕慢步速衝近，力求補中。

第四場四班千四米，「光年八十」雖兩年未嘗一勝，但近期降至四班作賽頗具優勢，上仗可力逼四班強手「友瑩仁」僅敗，表現理想。雖然今次檔位外移，但以最近跑法，排外檔未必影響發揮，只要希威森出閘後夠積極切入，不難克服。「開心老闆」在港第二仗已取勝，質素不俗，上場雖負重磅，仍能與四班惡馬「十二神將」鬥至一兵一卒，且雙雙拋離馬群，長遠為四班過客。「創寶駒」初出已有好表現，令人寄望，可惜翌仗受制外檔、上場增程大慢閘，未能交出表現，但晨課情緒有改善要跟進。「龍傲綾羅」上仗負於「盛勢威楓」非戰之罪，QT腳。

廖浩賢精選

第三場    1 特別美麗 3 鐵甲驌龍
    5 金鑽精靈 6 志醒大將
第四場    1 光年八十 2 開心老闆
    5 創寶駒 7 龍傲綾羅

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