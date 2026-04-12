波仔至醒靈活玩│「華麗再贏」縮程變身

上周三方嘉柏加莫雷拉呢對將帥攜手四喜臨門，好不威風；練者亦一晚將練馬師榜的失地收復過來。不過，有不少馬迷朋友說甚怕雷神重臨，皆因派彩上似乎少了分頭。其實睇番整晚賽果都是偏差大晒，當大家都捉到場地偏差時，可採取主動、居前置的賽駒，皆猛然有票數支持。再者，莫雷拉四場頭馬也並非熱到「辣手」，若說因雷神而令派彩乏味，似乎有點武斷。

第五場新勝的「龍之悅」再上陣，但該仗數匹馬再出，只有「跨境駿馬」轉戰谷草跑入一席季軍而已，賽事水準仍有待證明。而「錶之浩瀚」跑田草千二米未失三甲，但陣上亦未證明負逾130磅可入位，在短時間內縮程亦略受考驗。

在雙T軸心場次，不如劍走偏鋒敲冷。「華麗再贏」去年十二月在港初出即跑千四難度甚高，事後看該場條件賽的水準絕不遜色；前仗再戰千四，前段步速稍偏快，在馬群扯散下，後上馬唔易追，但牠直路末段換腳後可緊跟主馬群到終點，表現並非太差。

再者，450場次不少後置型賽駒翌仗轉場或轉路程下提升表現，今戰不妨博「華麗再贏」可縮程至千二米變身。

波仔靈活玩過關提供：

第五場 Q 1 3 6 10 複式

第八場 Q/QP 7 膽拖 1 4 5 12

第十場 WP 10

混合過關三串七 共188注