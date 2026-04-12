Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│「華麗再贏」縮程變身

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-12 HKT

上周三方嘉柏加莫雷拉呢對將帥攜手四喜臨門，好不威風；練者亦一晚將練馬師榜的失地收復過來。不過，有不少馬迷朋友說甚怕雷神重臨，皆因派彩上似乎少了分頭。其實睇番整晚賽果都是偏差大晒，當大家都捉到場地偏差時，可採取主動、居前置的賽駒，皆猛然有票數支持。再者，莫雷拉四場頭馬也並非熱到「辣手」，若說因雷神而令派彩乏味，似乎有點武斷。

第五場新勝的「龍之悅」再上陣，但該仗數匹馬再出，只有「跨境駿馬」轉戰谷草跑入一席季軍而已，賽事水準仍有待證明。而「錶之浩瀚」跑田草千二米未失三甲，但陣上亦未證明負逾130磅可入位，在短時間內縮程亦略受考驗。

在雙T軸心場次，不如劍走偏鋒敲冷。「華麗再贏」去年十二月在港初出即跑千四難度甚高，事後看該場條件賽的水準絕不遜色；前仗再戰千四，前段步速稍偏快，在馬群扯散下，後上馬唔易追，但牠直路末段換腳後可緊跟主馬群到終點，表現並非太差。

再者，450場次不少後置型賽駒翌仗轉場或轉路程下提升表現，今戰不妨博「華麗再贏」可縮程至千二米變身。

波仔靈活玩過關提供：

第五場 Q    1 3 6 10 複式
第八場 Q/QP 7 膽拖 1 4 5 12
第十場 WP 10
混合過關三串七 共188注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
即時國際
3小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
7小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
9小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
18小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
20小時前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
喪禮變捉姦現場 正印小三意外「相認」互毆 連棺材蓋也被推開露出遺體
趣聞熱話
10小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
4小時前