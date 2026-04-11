卡爾心水│「滿洛城」虎入羊群

莫雷拉返來即四W， 據聞有馬迷賽前一早趕到跑馬地馬場，為咗迎接雷神。當晚並非跑大賽，不過馬場恍如年宵市場，針插唔入，埋單投注額亦升4.5%，大家對雷神沉寂多時嘅愛慕再次燃起。見到雷神場場搏命，就算有好幾駒搏輸，馬迷都覺心服口服。

今個賽日，直覺上雷神手馬無禮拜三咁惡，可能方仔始終係黑夜之神。今次以馬論馬，第三場「滿洛城」充滿惡氣。佢早前在四班都跑得接近，落班簡直虎入羊群。黃寳妮晨操摸實，檔佳馬惡，有望贏馬交代。此外，布文今場有馬可揀，「特別美麗」同「金鑽精靈」之中選擇前駒，今仗「特別美麗」雖負重磅，但有近績支持，預期難贏但會接近。

第三場：2滿洛城、1特別美麗、6志醒大將

第十場：10量子力奇、2醒目高球、1跨境寳馬