Ian心水│「創寶駒」珍惜機會 　　

艾道拿自2023年5月起在香港長期發展，前季取得33場頭馬，更憑「好眼光」、「加州星球」與「美麗同享」三度在級際賽揚威。上季表現更出色，全季共取得47W，包括憑「中華盛景」攻下三級賽慶典盃、「美麗同享」勝出精英碟，以及夥拍「球星」摘下香港經典盃。然而，今季這位前悉尼冠軍騎師的整體演出令人失望，支持度亦明顯下滑。開季至今他共上陣305次，僅得12W，而且頭馬無一來自以往合作無間的告東尼馬房。幸好，近期他獲得黎昭昇和希斯等練馬師支持。今次賽事共策七駒出戰，除了「雪茄福星」略帶冷味，「金鑽精靈」最近兩仗皆走勢不錯，而第四場「創寶駒」應該勝望最高。

「創寶駒」是出自「童夢奇才」的三歲馬，在港初出跑四班千二米僅負於「運高八斗」得亞軍；翌仗因排位較外，加上對手如「醒目高球」等實力強勁，最終跟跑而回。上仗增程跑千四米，閘內煩躁不安，結果起步笨拙並失地，末段雖衝刺甚勁，最終仍以個半馬位不敵最近取得連捷的「友瑩仁」。事實上，艾道拿上仗發揮甚一般，難得今仗仍獲帥權，應會好好珍惜。

對手方面，「醒目先駒」季初表現不俗，可惜其後進度停滯，但上仗後重新調整工夫，晨課表現亦見進步，值得留意。此外，「開心老闆」實力不弱，可惜今仗排位較外，要視乎傷後復出的霍宏聲能否克服頂磅與外檔。

第五場「杭至尊」上仗排十二檔起步，早段走勢欠規矩，但末段仍交出凌厲後勁，最終僅以馬頭之差負於「龍之悅」；今仗兩駒再度碰頭，但「杭至尊」少負七磅，可望在磅位佔優之下，收復前失。此外，「錶之浩瀚」上仗增程跑千四米效果一般，今仗回師千二米更合腳法，具三甲機會。

第四場：5創寶駒、3醒目先駒、2開心老闆

第五場：8杭至尊、4龍之悅、3錶之浩瀚