Dickson心水│「源好運」換人轉手風

今期莫雷拉的坐騎預期多被熱捧，但方嘉柏的田草成績遠遜谷草，究竟能否有相同效果，實在是未知之數。

第七場四班千四米，「源好運」由上季尾在新馬賽上陣開始，一直是熱門分子，但本身壞習慣多多，就算追勁驚人，四戰亦只獲得一亞，所以用來作膽，的確有點危險。然而，由於今仗排十四檔，可能換來賠率，買W倒是值博。此駒在179場次獲亞一役，雖被超級馬「極上紗瓏」彈甩，但直路上的追勁卻比「冷娃」與「都靈冠星」更好，既然後兩駒隨後都能贏馬，「源好運」要獲勝應非難事，其後兩戰千四米姍姍來遲，皆因俱遇意外，希望今次配艾兆禮順風順水。

第八場三班千六米，「活力拍檔」上仗初次在三班作賽兼遇不利後上場合才屈居季軍，適應一場後，隨時施回馬槍。

第七場：10源好運

第八場：7活力拍檔