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甜甜小記│「辣得準」質素搭救

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-11 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-11 HKT

明日出戰第五場的蔡廄「辣得準」，季初曾力壓打吡盟主「白鷺金剛」贏馬，可惜受心律不正困擾，影響進度，上場復出跑第七，熱身後有力跑得更近。

小記訪問「辣得準」馬主吳創木的兒子吳少庭，他說：「我們一家人都期望『辣得準』今場有好表現，牠在季初表現亮麗，奈何經獸醫檢驗後，發現馬匹健康有問題，放緩操練程序。蔡約翰透露，『辣得準』現已無大礙，需要時間固本培元，今場排十一檔不算理想，希望以質素搭救爭取成績。有趣的是，同場的『錶之浩瀚』正是我之前在紐西蘭拍賣會看過牠，覺得此馬的型格及腳法都很出眾，潛質應該優厚，將來可望躋身更高班次，所以我覺得『辣得準』今次對手都頗強，加上有幾匹質新分子最近表現都很好。若然『辣得準』跑得頭四名，我們已經很滿意。」

陳嘉甜

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