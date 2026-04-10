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甜甜小記│雷神全力協助「黑夜之神」

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-10 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-10 HKT

剛周三跑馬地夜賽，賽前焦點落在首次以方嘉柏馬房主帥策馬出賽的莫雷拉上。未開跑前，出現一個奇景：當晚方嘉柏派出九駒上陣，每場派一隻，九隻馬平均分布在九場賽事之中，悉數由主帥莫雷拉執韁，該九匹莫雷拉的方廄坐騎，全部被捧成大熱門，情況前所未見，堪稱是「未見其人，先聞其聲」。當晚馬經傳媒一早已經守候在跑馬地馬場，等候莫雷拉到場，當騎者戎裝身穿西裝到場時，謀殺不少傳媒菲林。

賽前大家都預計，方嘉柏和主帥雷神會搏，結果頭場兩人憑「有情有義」贏馬，騎練及馬主好友在凱旋門影完頭馬相後，方嘉柏和雷神趕往過磅室，並為下一場作好準備，當馬經傳媒叫他們停步時，他們都願意暫停一會，讓傳媒拍照交功課，之後便轉身急急腳繼續工作。當時有記者行家笑說「駛乜咁急，一陣有排影啦」。結果一如該位記者行家所料，方嘉柏和雷神當晚合共贏了四場，令方嘉柏的頭馬數目追平廖康銘。方嘉柏早於開季前已經講到明，今季目標是全力爭冠軍，今次獲雷神之助，爭冠軍行情迅即被看高一線。雷神剛周三晚賽後表示，方嘉柏已經為旗下馬操到好弗，令他策騎時更得心應手，今次雷神來香港客串的目標，是全力協助老友方嘉柏完成衝冠大業。相信隨著這股莫雷拉旋風，對今屆冠軍練馬師之爭起關鍵性的作用。

而方嘉柏向有「黑夜之神」，因為他的頭馬集中於谷草，但如果他在餘下馬季在莫雷拉的幫助下在沙田也交出同樣亮麗的成績，相信爭冠軍練馬師的機會更為樂觀。

陳嘉甜

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