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文傑訪問│艾兆禮當「紅」延勢頭

名家專欄
更新時間：00:10 2026-04-10 HKT
發佈時間：00:10 2026-04-10 HKT

周日沙田賽事，艾兆禮八匹坐騎分別來自蔡、廖、姚和伍四廄，而且近績良好，有機會再取得佳績。他昨晨收操後表示，在周三晚跑馬地夜賽交白卷，自然希望今戰胯下坐騎跑出水準，爭取頭馬以延續近期勢頭，其中「安都」和「翠紅」兩駒最具爭勝機會。  

「安都」轉投蔡廄後，至今七戰兩冠兩亞一季演出準繩，周日列陣第八場三班千六米，艾兆禮說：「『安都』今季踏入四歲成熟期，在蔡約翰悉心訓練下，明顯較前進步，前仗牠克服十四檔劣勢贏馬，上場加磅後再跑僅負跑第二，表現都在水平之上，估計牠處目前評分，仍有上升空間。周日再戰勝途，若繼續跑出水準，有望爭取季內第三場頭馬。」

「翠紅」前仗競逐經典一哩賽落敗後，上場回到二班谷草賽事即贏馬。
「翠紅」前仗競逐經典一哩賽落敗後，上場回到二班谷草賽事即贏馬。

「翠紅」前仗競逐經典一哩賽落敗後，上場回到二班谷草賽事即贏馬，今次轉戰田草千二米，騎者分析：「除了前仗競逐不合路程外，『翠紅』今季整體表現都在水準之上，上仗贏馬後操練正常，今（昨）天在草地快跳走勢理想，顯示狀態仍勇。今次出戰田草千二米亦是射程，當是爭勝分子。」

最後，艾兆禮表示伍廄「太子」無論在沙田和谷草跑千二米，都經常後上不及而未能贏馬，所以周日增程跑千四米部署上正確，何況近期操練正常，狀態仍在作戰水準，加上今場只負一二〇磅，因此，「太子」若發揮本身實力，亦有力爭取佳績。

特約記者：文傑

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