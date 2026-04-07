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Dickson心水│「你知我得」跑法着數

名家專欄
更新時間：18:45 2026-04-07 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-07 HKT

今日最熱烈話題是莫雷拉重臨擔任方嘉柏馬房主帥，隔晚他多匹坐騎成為大熱門，當中有些馬匹若非雷神策騎，賠率必冷，可見有過熱之嫌，投注時宜審慎選擇。

第五場四班千二米，潘頓騎姚廄「你知我得」，說實話，若以能力計，此駒並非本場最強之馬，但跑法相對着數。這場比賽有權早段前置者，可能得「你知我得」與「朗日自強」，不過後駒前速不算很快，有機會出現潘頓慢放情況。「你知我得」前仗於谷草千二爆冷獲亞軍，接戰上名的「星運少爵」完全無法逼近，究竟是「星運少爵」不擅長跟前競跑，還是「你知我得」有分在手？今仗自有分曉。

第九場三班1200米，「佛亮老撾」上仗乃轉入桂福特馬房後第二戰，結果與頭馬「俏眼光」雙雙彈甩對手獲亞，今次遇多快馬場合，形勢有利可爭勝。

第五場：9你知我得
第九場：10佛亮老撾

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