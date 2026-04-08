亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

回顧今季練馬師王成績榜，方嘉柏共九次封王最威水，當中谷草佔八次，「黑夜之神」當之無愧。若單計谷草，沈集成封王四次緊隨方仔之後，再數便是三次的游達榮，還有廖康銘與希斯各兩次。參考上述數字，有助了解哪個馬房喜歡吼準谷草發動攻勢。

既然方仔是黑夜之神，今期又得雷神幫助，而且出足九場夠大陣仗，練馬師王對象非佢莫屬。如欲博多一點分頭，不妨嘗試賭走地盤，第三場前才落注，雖然佢就算頭兩場輸晒，賠率也未必大幅回升，但分多一兩蚊都好過無。

重點爭分馬方面，「滿心星」跑谷草一哩起家，上仗在泥地搏失，主因是頭兩段太慢，過往賽前上從化例牌向好，今次同一部署信得過。「喜馬」上仗四疊轉彎都能贏馬，進步幅度嚇人一跳，只加六分應無阻力。「精彩駿將」性賦休出特佳，今次休息兩個月始上陣，擺明關照雷神！「三軍勇將」也是休息兩個月，忠心馬排四檔，爭取三甲不難辦到。

目標：方嘉柏

賠率：1.25

全日惡馬 第七場：滿心星

練馬師王最佳投注時機：第三場前

