波仔至醒靈活玩│搶前領放「你知我得」

三日內兩次賽事，先跟各同業及編輯們說聲感謝；而在頻繁賽事中，今晚焦點必定落在莫雷拉重臨香江協助方嘉柏爭冠軍，而雷神亦有如阿諾舒華辛力加喺《未來戰士》名場面中的一句「I'll be back」。

其實現時形勢的確符合劇情，因為廖廄剛周一日賽起孖後，於練馬師榜領先方嘉柏四W；在落後情況下，如果方嘉柏最終可以後上奪得冠軍練馬師才夠激情，好睇過戲。而預計在電算機上，方、雷組合在今晚會先勝一仗。

第五場「你知我得」去年十二月才復出，一月出爭330場次時，一來步速不利追，二來賽事水準也高，敗不足據；前仗只敗給在田草跟較強對手較量過的「幸運愉快」而已，再看該役慢步速造快末段，季軍「星運少爵」再出也是出彎太蝕才僅敗，所以這場507場次的水準應可信賴。

上仗「你知我得」只相隔四日匆匆再戰，跑非擅長的千四兼且沿途遇快步速，屬形勢不合的敗績，故大可抹去。今仗有充足回氣期，快跳及拍跳見活躍感足，觀今場無正宗放頭馬，預期「你知我得」可順利搶放，亦相信快將七歲的牠必趁有狀態盡快攻堅。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 7

第四場 WP 8 11 對碰

第五場 Q/QP 9 膽拖 2 4 5 6

混合過關三串七 共134注