Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

波仔至醒靈活玩│搶前領放「你知我得」

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-08 HKT

三日內兩次賽事，先跟各同業及編輯們說聲感謝；而在頻繁賽事中，今晚焦點必定落在莫雷拉重臨香江協助方嘉柏爭冠軍，而雷神亦有如阿諾舒華辛力加喺《未來戰士》名場面中的一句「I'll be back」。

其實現時形勢的確符合劇情，因為廖廄剛周一日賽起孖後，於練馬師榜領先方嘉柏四W；在落後情況下，如果方嘉柏最終可以後上奪得冠軍練馬師才夠激情，好睇過戲。而預計在電算機上，方、雷組合在今晚會先勝一仗。

第五場「你知我得」去年十二月才復出，一月出爭330場次時，一來步速不利追，二來賽事水準也高，敗不足據；前仗只敗給在田草跟較強對手較量過的「幸運愉快」而已，再看該役慢步速造快末段，季軍「星運少爵」再出也是出彎太蝕才僅敗，所以這場507場次的水準應可信賴。

上仗「你知我得」只相隔四日匆匆再戰，跑非擅長的千四兼且沿途遇快步速，屬形勢不合的敗績，故大可抹去。今仗有充足回氣期，快跳及拍跳見活躍感足，觀今場無正宗放頭馬，預期「你知我得」可順利搶放，亦相信快將七歲的牠必趁有狀態盡快攻堅。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 WP 7
第四場 WP 8 11 對碰
第五場 Q/QP 9 膽拖 2 4 5 6
混合過關三串七 共134注

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
18小時前
伊朗卡拉季橋樑被炸毀。 美聯社
伊朗局勢｜美軍襲擊哈爾克島軍事目標 特朗普稱「今晚將有整個文明滅亡」
即時國際
5小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
19小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
第37期六合彩今晚（4月7日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
前TVB「富貴人妻」陳詩欣兒子急入院  兩部位出事持續發燒  嫁馬主住半山懷孕歷盡艱辛
前TVB「富貴人妻」陳詩欣兒子急入院  兩部位出事持續發燒  嫁馬主住半山懷孕歷盡艱辛
影視圈
10小時前
「靚仔醫生」蘇浚祈Po「電擊照」惹禍 醫管局證違反員工守則「炒魷」 交醫委會跟進
01:45
「靚仔醫生」蘇浚祈Po「電擊照」惹禍 醫管局證違反員工守則「炒魷」 交醫委會跟進
社會
6小時前
陳煒認曾聽公司「中央管轄」社交網：為大數據爭取宣傳效益 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀郭柏妍游嘉欣堅拒相讓
陳煒認曾聽公司「中央管轄」社交網：為大數據爭取宣傳效益 《東周刊》獨家爆張振朗戴祖儀郭柏妍游嘉欣堅拒相讓
影視圈
9小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
2026-04-06 16:30 HKT
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
11小時前