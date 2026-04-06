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馬觀微全日心水│「千帆駒」開齋奧妙

名家專欄
更新時間：01:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-06 HKT

蘇偉賢馬房的澳洲自購馬「千帆駒」，上仗出戰三班田草千四米，陣上處境欠佳，都能在潘頓手足催策下威脅頭馬。今仗，列陣第八場再戰同程，將能敲響勝利之門。

「千帆駒」在元旦初出跑三班田草千二米，只是不敵其後升上二班仍能增添佳績的「晒冷」。半個月後，此駒增程二百米，雖然排十四檔，沿途留得較後且一再擠阻失位，但末段可追近上名馬，證明路程合腳法。

上仗「千帆駒」重回三班田草千四米，戰鬥力更上層樓。該役排十二檔，早段被鞍上人拖到大後方，沿途多番受阻失位，轉入直路後前路亦欠暢通，要蝕腳程地向外移出，到最後一百米才能在中外欄望空，結果竟能逼近頭馬，更只是僅負短馬頭位。賽後有三個禮拜時間再加打磨，今仗易配奧爾民，可望盡展所長。

馬觀微

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