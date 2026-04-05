Dickson心水│「捷威」強配志不在小
更新時間：15:18 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-05 HKT
袁幸堯與黃寶妮都在剛周三贏馬，或多或少受惠當晚泥地大利前置，以及雙雙皆有磅減優惠。今期田草賽事採用B+2跑道，若非天雨影響，一般偏向有利放頭跑法，QT搵配腳，宜兼顧兩位女將的前置型坐騎。
第三場四班千六米，姚廄「捷威」強配潘頓，回看牠上仗對手「黃金騎士」升班繼續贏，而蹄下敗將「穿甲金鷹」和「爆出美麗」接戰都贏馬，「真叻仔」轉戰谷草亦入Q，實屬強組，加上「捷威」於該役衝刺時曾受擠阻，結果亦追入第五名，這次搵潘頓策騎志不在小。
第六場三班一千米，「路路勁」久休復出後，兩戰都以短距離之差落敗，不過能連番逼近超級馬「興馳千里」，實力絕不簡單，既然狀態當銳，照計乘勇必拼。
第三場：3捷威
第六場：8路路勁
最Hit
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT