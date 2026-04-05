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Dickson心水│「捷威」強配志不在小

名家專欄
更新時間：15:18 2026-04-05 HKT
發佈時間：15:18 2026-04-05 HKT

袁幸堯與黃寶妮都在剛周三贏馬，或多或少受惠當晚泥地大利前置，以及雙雙皆有磅減優惠。今期田草賽事採用B+2跑道，若非天雨影響，一般偏向有利放頭跑法，QT搵配腳，宜兼顧兩位女將的前置型坐騎。

第三場四班千六米，姚廄「捷威」強配潘頓，回看牠上仗對手「黃金騎士」升班繼續贏，而蹄下敗將「穿甲金鷹」和「爆出美麗」接戰都贏馬，「真叻仔」轉戰谷草亦入Q，實屬強組，加上「捷威」於該役衝刺時曾受擠阻，結果亦追入第五名，這次搵潘頓策騎志不在小。

第六場三班一千米，「路路勁」久休復出後，兩戰都以短距離之差落敗，不過能連番逼近超級馬「興馳千里」，實力絕不簡單，既然狀態當銳，照計乘勇必拼。

第三場：3捷威
第六場：8路路勁

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