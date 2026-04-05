甜甜小記│「安帝」增程二千

明日沙田日馬，緊接周三晚谷草夜賽，對於馬經傳媒從業員來說，這幾天格外忙碌。今明日沙田賽事，焦點落在全球最高分馬「嘉應高昇」上，此馬將挑戰十九連勝，期待馬王再次自我挑戰成功，打破自己創下的紀錄。

明日第十一場四班千六米的「安帝」在外地贏千八米，馬具長力，今場加程跑二千米應更合。「安帝」上場跑千八米的名次雖後，但尾兩段時間甚快，今場或有進步的演出。小記訪問「安帝」馬主王忠秣的兒子王賢訊，他說：「我十分榮幸獲政府委任為西貢區撲滅罪行委員會的委員，我會盡力服務社會。」王賢訊這則利好消息，或可帶旺「安帝」。

陳嘉甜