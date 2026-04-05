文傑訪問│田泰安爭勝意志「堅」

明日沙田十一場草地賽事，田泰安將策騎九駒出賽，其中過半數均曾在其胯下贏馬或上名，如今再夥拍上陣，可望收到人馬合拍功效，助其爭取成績。田泰安表示，希望各坐騎能跑出水準，其中上仗初出即勝的桂廄「堅先生」及上仗僅負跑獲亞軍的「韋金主」，均具爭勝機會。

出爭第五場四班千二米的「堅先生」，上場初出即在同程贏馬，明日原班人馬再戰，田泰安認為有力取得連捷：「上仗『堅先生』賽前準備充足，已提升至作戰狀態，所以當具爭勝機會，雖然牠在末段一度受困，但終點前一望空即發力越過對手取勝，表現較預期中更理想。賽後馬兒操練正常，狀態及成熟程度續有進展，今次再跑贏馬路程千二米，將繼續以佳態迎戰，倘若屆時能夠克服一三五磅的重磅阻力，足以在此再下一城。」

田泰安表示「韋金主」(圖) 仍在進步中，屆時可望收復失地，順利贏回一場頭馬。

列陣第十場二班千四米的「韋金主」，上仗以馬頸位之微不敵「時時歡聲」跑第二，今次再爭千四米，騎者分析說：「『韋金主』上仗在直路走勢甚佳，終點前與頭馬發生碰撞，雖然受影響程度不足以影響賽果，但如果沒有發生這宗事件，相信牠可更為接近頭馬。今次再跑同程，雖然又與『時時歡聲』碰頭，但彼此磅位已有所不同，加上馬兒仍在進步中，屆時可望收復失地，順利贏回一場頭馬。」



另外，競逐第九場千六米二級賽主席錦標的「錶之銀河」，田泰安指這匹伍廄馬上仗在千四米女皇銀禧紀念盃跑獲殿軍，表現相當不俗，今仗轉戰季內曾勝的千六米，可望有更佳發揮。由於今場不乏具前速的馬匹，相信屆時早段步速起碼正常、甚至偏快，將有利這匹後上馬發揮出凌厲後勁，只要交出水準也有望爭勝。



特約記者：文傑

