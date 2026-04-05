甜甜小記│「嘉應高昇」自我挑戰

今日沒有本地賽事舉行，沙田賽事於明日上演，並會舉行兩場二級賽。

全球最高分「世一」兼香港馬王「嘉應高昇」，將衝擊十九連勝新紀錄。近日潘頓和其兒子Cash均在晨課均身穿其自家品牌的「嘉應高昇」綵衣外套，衫袖上印有這匹馬王所造的田草千二米紀錄時間，如果這匹明星馬又破紀錄，未知潘頓會否在外套上作出改動呢？

今戰「嘉應高昇」跑二級賽短途錦標，難度理應較上次跑一級賽女皇銀禧紀念盃低。

今戰「嘉應高昇」跑二級賽短途錦標，難度理應較上次跑一級賽女皇銀禧紀念盃低。不過，上仗「嘉應高昇」對着「驕陽明駒」、「精算暴雪」，大家都負126磅平磅；今仗出爭二級賽，馬王卻要讓這兩匹老對手五磅，且「嘉應高昇」要負較上仗更重的128磅。跑二級賽的難度居然較一級賽增加，好像有點違反邏輯。

當然，這些對於「嘉應高昇」而言，不會構成任何阻力，因為牠已證明是萬中無一的良駒，現時牠的對手只有自己。小記曾經訪問希斯，他說：「在賽馬史上，『雲絲仙子』曾連勝三十三場；『魚子精華』在生涯中廿五次出賽未嘗一敗。我很幸運和榮幸有機會訓練到『嘉應高昇』，我眼前的工作是盡量令牠開心、健康地競賽，一步步去自我挑戰。」

陳嘉甜