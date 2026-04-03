甜甜小記│朱廸儀望東東「鵡」壓力

蘇偉賢訓練年長馬向來有一手，如「醒目勇駒」、「銀亮之星」、「恆駿寶駒」及「新力寶」等多駒，跑至高齡仍有好表現。另一方面，這位華人練馬師也善於處理質新馬，贏得不錯口碑，包括「康樂高球」、「勇闖高峰」及「馬寶寶」等駒，在港初出即有好成績。

下周一田戰，頭場偉廄「鸚姿威鵡」在港初出，馬名由「鸚鵡」兩字組成，甚為特別。日前小記訪問馬主朱廸儀，她說：「我很喜歡動物，除了馬匹外，也十分鍾意鸚鵡，家中亦養有鸚鵡，所以把愛駒命名『鸚姿威鵡』。此馬由蘇偉賢為我挑選，我對他的相馬眼光投以信任一票。」

小記與朱廸儀相識多年，她為人友善親切，曾經在香港馬會工作，對賽馬早有熱誠，經過事業上一番努力拼搏，現已躋身馬主行列，在另一位置支持香港賽馬會，十分難得。朱廸儀也是「多利」系馬主，曾養有團體馬「多利彩駒」、「豐盛」及「大快步」等駒，現役馬則有「多利神駒」、「大回報」及「多利旺駒」；「鸚姿威鵡」則是她在港首匹個人名下馬。

前季「多利彩駒」爆冷捧走九龍塘會盃，朱廸儀都有上台捧盃，記得當日小記訪問她，她十分坦白：「我真係一毫子都無買『多利彩駒』！」雖然當日朱迪儀沒有投注，但小記見到她十分開心，可見她是真正享受養馬之樂。

今仗「鸚姿威鵡」起用巫顯東，因為朱廸儀希望支持這位華人騎師，她說：「我希望東東可以享受夥拍『鸚姿威鵡』的過程，不用給予自己任何壓力，享受過程便可以了。」

馬主朱廸儀（左）

陳嘉甜