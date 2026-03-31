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Ian心水│「友愛心得」轉泥謀突破

名家專欄
更新時間：19:25 2026-03-31 HKT
發佈時間：19:25 2026-03-31 HKT

第八場「友愛心得」是今屆跑馬地狀元，前仗以凌厲後勁在不利跑線衝上取勝，上仗負於質新當打的「翠紅」與最近贏馬的「競駿輝煌」，表現尚佳。由於其評分升至新高，要續有進步才可再勝，希斯便特意安排牠轉戰泥地謀突破。「友愛心得」早於一月中旬曾與「嘉應高昇」出試泥閘，當時末段從內疊竄上，姿態輕鬆；今次若能克服重磅，仍具威脅。對手方面，「競駿非凡」上仗休出角逐谷草千二米，最終以四個馬位不敵佔有步速之利的「精彩福星」，雖然賽事水準不高，但末段走勢尚算不俗；牠來港前曾在新加坡的膠沙地賽輕鬆勝出，今仗改配楊明綸，冷味盎然。

第九場「包裝戰仕」上仗於直路階段大部分時間未能望空，但在終點前能勁勢撲上，實在敗不足辱；其母系家族成員曾勝出膠沙地賽，今仗值得重視。對手方面，「將睿」季內曾擊敗泥地專家「皇龍飛將」與「超有利」，足證泥地性能佳，近期操練逐漸加強，試閘走勢亦可，有力一爭。

第八場：1友愛心得、10競駿非凡、4樂勝天下
第九場：12包裝戰仕、4將睿、2精英雄心

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