亨利拆局│練馬師王吼沈集成

上期練馬師王競爭激烈，廖康銘與呂健威齊奪36分，最終前者因3W以點數勝出。留意廖康銘近期猛攻，恨贏冠軍之心態已浮上面，再查佢季內在泥地暫奪八冠六亞六季，乃同儕成績最好，今晚佢兵分四路貴精不貴多，捧佢練馬師王或賭單場都諗得過。

但話說回來，今次我屬意追捧沈集成，皆因佢季內在泥地奪得8W，頭馬數字與廖康銘看齊，再睇早前兩次全泥夜宴，成哥在10月30日奪22分，1月21日更獲34分起孖兼封王，擺明部署泥地出擊也有一手。今晚適逢成哥休假前夕，料會交足功課搵旅費。

重點爭分馬方面，「熾烈神駒」今季七戰獲兩贏三位，成績遠勝上季，證明踏入五歲更進一步，今次排一檔容易發揮，應可幫手爭分。「領創動力」上仗由後追馬控制大局，本身沿二疊前置得第五，看來逐漸適應四班節奏。「有派頭」上季由黃智弘贏馬，奇怪佢第五場並無坐騎，帥印卻落在布文手上，事實上布文埋門為馬兒試閘打磨，似乎食指蠢蠢欲動。

目標：沈集成

賠率：5.5

全日惡馬 第八場：熾烈神駒

練馬師王最佳投注時機：第三場前