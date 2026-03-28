Ian心水│「安定神駒」增程更好

今季冠軍練馬師寶座競爭激烈，早前廖康銘在谷中一晚五捷，剛周三沈集成則憑「富喜來」、「知道穩勝」、「凌登」與「好節拍」食大四喜。現階段前四名練馬師的頭馬數字之相差三場，方嘉柏以四十三W領先，緊隨其後為四十二勝的廖康銘、四十一勝的沈集成及四十勝的希斯，甚至連排名第五的呂健威亦僅落後五場頭馬，到底今屆冠軍練馬師鹿死誰手，將會是季尾的一個焦點。

希威森近期表現穩定，他與幾個大倉加強合作，今次賽事只策五駒，但第二場「安定神駒」或能爭取三甲一席。此駒前仗以七十七倍大冷入位，上仗沿途留守內欄中後，可惜直路上未能望空，最終以兩個多馬位負於「龍之悅」，敗績不能作準；今仗排八檔，取位可望更靈活，加上增程至千四米應更合腳法，若能維持進度，將具有威脅。對手方面，大熱門應落在潘頓策騎的「龍傲綾羅」身上，此駒近仗都交出強橫後勁，表現愈見進步，儘管今仗排位較外，但若在早段取得遮擋，應可再展開凌厲衝刺。此外，「嘉嘉友福」這匹香港國際拍賣會新馬在港七戰僅得一季，但上仗走至最後百五米才被對手超越，今仗若能輕鬆地跟前，也有機會一爭。冷門可留意「共創歡欣」，這匹澳洲自購馬來港後五戰均跑十名過外，但復課拍跳走勢較前上力，今仗改配希廄福將班德禮，同樣惹人憧憬。

第四場「包裝福星」是上屆打吡季軍，可惜其後因一對前膝受傷而休賽多時，今季遲至一月才復出，前仗僅以兩個多馬位負於「桃花開」和「喜尊龍」，走勢令人滿意；經過三仗砥礪後，今仗有望更進一步。對手方面，「展雄志」來港前名為「盡取」，在澳洲十七戰得五贏五位，包括勝出二級賽杜樂錦標，雖然未能及時進軍今屆打吡，但最近試閘走勢明顯有改善，若能發揮贏馬時水準，可望構成威脅。此外，「仁心星」今季表現穩定，若對手有任何差池，亦有權闖入前列。

第二場：6安定神駒、9龍傲綾羅、12嘉嘉友福

第四場：4包裝福星、6展雄志、8仁心星