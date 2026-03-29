亨利拆局│練馬師王吼羅富全

近期多個馬房加強部署，常安排馬匹在同日連珠炮發，以谷戰為例，早前有廖康銘61分封王，上周三輪到沈集成埋單勁奪58分，成為其個人季內代表作。就算在沙田封王也門檻提升，近期都是大約40分為指標，即是要3W1P才有資格叫胡，難度極高。

環顧今日各倉布局，有條件奪3W1P的馬房不多，估計是呂、希、蔡、羅之爭。最終我揀了羅富全，一來佢出馬十二匹夠大陣仗，二來「極上紗瓏」又登場！因為留意此駒季內三戰三勝，近兩次全哥都派遣廄侶配合大出擊，上次2月22日奪48分成功封王！希望歷史重演。

重點爭分馬方面，「極上紗瓏」上仗初遇三班強手，贏馬姿態卻更輕易，四連捷在望。「美神來」排十二檔非常濕滯，勝在今組對手弱，若場地利追就有機，畢竟季初曾衝贏「綫路萬里」，賽績無花假。「森林之王」及時補出，貴為309強組出品，縮程跑千四可賺級數。「日出東方」上仗贏馬段速平常但走中路不利跑線，不宜太睇低。

目標：羅富全

賠率：3

全日惡馬 第八場：極上紗瓏

練馬師王最佳投注時機：第一場前