Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼羅富全

名家專欄
更新時間：02:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-29 HKT

近期多個馬房加強部署，常安排馬匹在同日連珠炮發，以谷戰為例，早前有廖康銘61分封王，上周三輪到沈集成埋單勁奪58分，成為其個人季內代表作。就算在沙田封王也門檻提升，近期都是大約40分為指標，即是要3W1P才有資格叫胡，難度極高。

環顧今日各倉布局，有條件奪3W1P的馬房不多，估計是呂、希、蔡、羅之爭。最終我揀了羅富全，一來佢出馬十二匹夠大陣仗，二來「極上紗瓏」又登場！因為留意此駒季內三戰三勝，近兩次全哥都派遣廄侶配合大出擊，上次2月22日奪48分成功封王！希望歷史重演。

重點爭分馬方面，「極上紗瓏」上仗初遇三班強手，贏馬姿態卻更輕易，四連捷在望。「美神來」排十二檔非常濕滯，勝在今組對手弱，若場地利追就有機，畢竟季初曾衝贏「綫路萬里」，賽績無花假。「森林之王」及時補出，貴為309強組出品，縮程跑千四可賺級數。「日出東方」上仗贏馬段速平常但走中路不利跑線，不宜太睇低。

目標：羅富全

賠率：3

全日惡馬 第八場：極上紗瓏

練馬師王最佳投注時機：第一場前

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
影視圈
5小時前
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
影視圈
9小時前
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
13小時前
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
00:59
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
突發
8小時前
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
即時國際
6小時前
第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
荷里活老牌演員James Tolkan離世享年94歲 曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列
荷里活老牌演員James Tolkan離世享年94歲 曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列
影視圈
7小時前
飛機限帶「尿袋」｜國泰 : 新規定即時生效 香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定
飛機限帶「尿袋」｜國泰 : 新規定即時生效 香港快運 : 3.29起嚴格遵循相關規定
社會
6小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
19小時前