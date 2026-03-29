馬觀微全日心水│「競駿輝煌」一展所長

蔡約翰馬房的六歲愛爾蘭馬「競駿輝煌」，今仗列陣第九場二班田草千二米，易配今季與蔡廄合作成績甚好的艾兆禮，檔位比之前三仗為佳，可望更有用武之地。

「競駿輝煌」上季在二班再添頭馬進帳與多次上名之後，評分高企。今季季初至季中期間，未能增添佳績，評分得以持續回落。一月二十五日出戰三班田草千二米，排外檔，沿途拖得較後並蝕位多，但末段只以短馬頭位不敵排一檔、陣上走位理想得多的路程好手「笑傲江湖」，重現可觀的戰鬥力。

上兩仗「競駿輝煌」移師過往未踏足過的谷草跑千二米，一場排外檔、沿途留得後又蝕位多；另一仗排中檔，出閘後被左右夾擊碰撞、陣上亦多番受阻失位，結果均能在劣勢下殺入三甲。今仗乘勇重回擅長的田草千二米，檔位內移至一檔，將能盡展所長。

馬觀微