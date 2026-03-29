Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬觀微全日心水│「競駿輝煌」一展所長

名家專欄
更新時間：01:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-29 HKT

蔡約翰馬房的六歲愛爾蘭馬「競駿輝煌」，今仗列陣第九場二班田草千二米，易配今季與蔡廄合作成績甚好的艾兆禮，檔位比之前三仗為佳，可望更有用武之地。

「競駿輝煌」上季在二班再添頭馬進帳與多次上名之後，評分高企。今季季初至季中期間，未能增添佳績，評分得以持續回落。一月二十五日出戰三班田草千二米，排外檔，沿途拖得較後並蝕位多，但末段只以短馬頭位不敵排一檔、陣上走位理想得多的路程好手「笑傲江湖」，重現可觀的戰鬥力。

上兩仗「競駿輝煌」移師過往未踏足過的谷草跑千二米，一場排外檔、沿途留得後又蝕位多；另一仗排中檔，出閘後被左右夾擊碰撞、陣上亦多番受阻失位，結果均能在劣勢下殺入三甲。今仗乘勇重回擅長的田草千二米，檔位內移至一檔，將能盡展所長。

馬觀微

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
00:59
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
突發
7小時前
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
鍾培生與莊雅婷正式結婚 晒巨型鑽石婚戒報喜 富三代娶民建聯小花求婚儀式掀熱話
影視圈
3小時前
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
陳淽菁為雙眼恐面臨三度開刀：不想再做手術 大律師老公暖心陪伴 曾歷血癌及母再婚打擊
影視圈
7小時前
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
12小時前
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
00:24
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
即時中國
9小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
第34期六合彩今晚（3月28日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。
六合彩｜800萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
4小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
18小時前
荷里活老牌演員James Tolkan離世享年94歲 曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列
荷里活老牌演員James Tolkan離世享年94歲 曾參演《壯志凌雲》和《回到未來》系列
影視圈
6小時前
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
02:37
伊朗局勢｜伊朗稱攻擊美軍支援船及駐杜拜美軍 中東4國外長周日在巴基斯坦會談｜持續更新
即時國際
4小時前