甜甜小記│「極上紗瓏」爭四連捷

明日沙田賽事，出爭第八場三班千四米的「極上紗瓏」，在港三戰三勝，馬主24/25羅富全練馬師賽馬團體成員之一是「芳華」系馬主廖齡儀，她是羅富全的襯家，廖齡儀的靚靚千金Karen的丈夫，正是羅富全的兒子羅峻濼。廖齡儀以往養過「俏芳華」、「四小福」、「妙芳華」等駒。

「極上紗瓏」今場負一三四磅，馬兒前一場也是孭此磅位，不過當時跑四班條件限制賽，明日則出戰三班。小記訪問廖齡儀，她說：「我當然希望『極上紗瓏』再戰再勝，但今次檔位（排十一檔）不夠好，未知機會，希望在明天，我期望馬兒在陣上取位順利，盡力跑得接近。」

陳嘉甜