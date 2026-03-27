甜甜小記│香港愛馬女士協會「心」「善」

香港愛馬女士協會自2017年1月1日成立以來，積極行善，這班女馬主如葉思貝、胡佩君、徐藝載、莫嘉怡等和她們的丈夫出錢出力，落手落腳去做義工，關懷社會有需要的人，如老人家、單親家庭、特殊人士、小朋友等，善有善報，今季這班馬主的養馬運不錯。例如「友瑩」系馬、「暴風一族」、「風繼續吹」、「哪吒」、「風火輪」、「讓愛高飛」（已退役）等多駒今季都能交出頭馬，其中上周日沙田日馬賽，楊毅和其太太胡佩君主理的「友瑩仁」及「友瑩亮」更同日起孖而回。

這班善心馬主周日又有馬出賽，馬主香港愛馬女士協會團體旗下「愛馬心」及「愛馬善」分別列陣第八及九場，其中「愛馬心」在港初出走勢不錯，跑得第五名，今場可望有更接近的走勢。香港社會服務聯會早前舉辦「商界展關懷」計劃嘉許禮，香港愛馬女士協會便是其中一個單位接受嘉許，表揚這協會這九年來在社區上的貢獻，當日總理莫嘉怡就代表出席嘉許禮。莫嘉怡的「愛馬心」及「愛馬善」周日上陣外，她的丈夫劉學倫是頭場「劍無情」的團體馬主，劉學倫近期的養馬運不錯，他的團體馬如「哪吒」、「風火輪」、「劍無情」等今季都交出頭馬。周日沙田賽事，劉學倫的「劍無情」，其太太的「愛馬心」「愛馬善」均出賽，劉學倫說：「我周日從外地公幹回港，大約一時半左右抵港，屆時會趕入馬場，『劍無情』五班跑頭場，我趕不切，但我應該趕及為『愛馬心』及『愛馬善』打氣。」

前排左三穿淺藍色polo是「劍無情」馬主之一劉學倫，他太太莫嘉怡是「愛馬心」和「愛馬善」馬主。

陳嘉甜