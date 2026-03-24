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卡爾心水│「本領非凡」四班惡

名家專欄
更新時間：19:02 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:02 2026-03-24 HKT

人與人嘅關係就好似火柴同火柴盒，當緣分一到，擦一擦就出火花。卡爾十年前的客戶，今年其公司舉辦25周年慶祝，邀請我出席晚宴。其實卡爾一直記得呢位客戶，當年愉快嘅合作，對方收到成果，亦因為呢個美滿嘅結果，卡爾得到內部晉升機會。

人會念舊，到現在偶爾工作至通宵達旦，便回想起當日初出茅廬嘅快樂時光。工作雖苦，但人與人的微妙關係是苦中的一點甜。

十年人事幾番新，卡爾也由普通馬迷變成資深馬迷。多年賽馬經驗告知，今次賽日雖不容易，但也絕非不可能。在這個賽日中抽絲剝繭，第四場有幾匹馬機會較佳，「本領非凡」四班有惡氣，檔佳兼有近績，要繼續追捧；「堅多福」上場贏馬出色，升班後有戒心，但亦有信心；「康昌之星」次次都落飛，三甲要預埋。

後來舊客戶變為新朋友，巧合地原來大家都是馬迷。多年後即使再沒有工作往來，但日後的靈感衝擊，大家的共同目標就像你和我一樣，攜手掘馬會草皮是也！

第三場：6比特星、2金發盛世、5星運少爵
第四場：1本領非凡、12堅多福、4康昌之星

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