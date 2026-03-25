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亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

名家專欄
更新時間：02:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-25 HKT

廖康銘是近期最當旺練馬師，連續兩日贏馬添六W，上日更贏埋打吡，風頭一時無倆。不過，佢今期出馬得四匹，陣容單薄兼各駒實力平平，就算延續旺勢又贏馬，估計練馬師王亦無份，留待稍後再吼佢。

今次賽事回歸谷中，「黑夜之神」方嘉柏當然要望多兩眼，但可能經早前谷草連番搏殺，今期佢得「堅多福」有近績支持，整體兵力唔太像樣。既然廖、方兩大主角計落下風，練馬師王可博冷，其中蔡約翰出四駒，先天已是冷門格局，不過佢勝在貴精不貴多，其三是新上名馬，剩下的「先到先得」早前也打疊入位，狀態各有保證，除了練馬師王，不妨單場逐一落注。

重點爭分馬方面，「福星小子」贏到你唔信，上仗段速水準雖普通，但最後一百米已透出奠定勝局，勝來不費吹灰之力，今次只加五磅應未到阻力位。「幸運同行」上仗直路搵位論盡都衝入位，反映狀態冒起，何況二千二是唯一勝途，信得過。「一起美麗」上仗蝕超快步速入Q，近況已回勇。

目標：蔡約翰

賠率：7

全日惡馬 第九場：福星小子

練馬師王最佳投注時機：第一場前

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