甜甜小記│「賢者福星」奧爾民賀壽馬

小記昨晚前往火炭中式酒樓，採訪賀賢旗下的「哪吒」和「風火輪」慶功宴，這兩駒上場均於本月十五日勝出，贏晒當日兩場泥地賽。「哪吒」馬主團體24/25賀賢練馬師賽馬團體(T1)和「風火輪」馬主哪吒不怕海龍王團體的一班馬主，包括蔡詠贊、劉學倫、胡澤文、劉進雄擺慶功宴，慰勞一班賀廄員工。功臣賀賢和其靚靚太太李姿敏，兩位贏馬騎師潘明輝和奧爾民、賀賢愛徒黃寶妮及一班馬房團隊員工均有出席。

賀賢致辭時表示，感謝一眾馬主的支持，並會盡心盡力訓練好旗下馬，為每一位馬主朋友爭取佳績。賀賢說畢後，整班馬房手足都吶喊叫好，馬房士氣高昂團結。明晚賀廐的第三場「比特星」近四戰配麥道朗及潘頓均跑位置，今場換黃寶妮減磅出擊。

另外，奧爾民今日（3月24日）生日，騎者與賀賢合作第六場的「賢者福星」，昨晚這對騎練很好傾，未知會否為自己送上生日禮物？

「哪吒」和「風火輪」慶功宴。

陳嘉甜