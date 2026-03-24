文傑訪問｜艾兆禮福星高照

近期艾兆禮手風大順，月內曾分別在沙田及谷草食出大四喜，剛周日則憑「友瑩仁」取得其季內第四十一場頭馬，連續三戰贏馬，旺氣逼人。明晚谷草夜賽，艾兆禮共獲七匹坐騎，有望再交出好成績；昨晨他收操時透露，對來自蔡廄的「一起美麗」和「福星小子」最為看好。

昨晨艾兆禮收操時透露，對來自蔡廄的「一起美麗」(圖) 和「福星小子」最為看好。

出爭第八場三班一哩的「一起美麗」，上仗在田草千八米不敵「桃花開」獲亞，艾兆禮說：「上季『一起美麗』表現良好，從其上仗力拼入位的走勢看來，相信狀態漸回復最佳水準；今次轉戰谷草一哩，過往只曾跑過同程一次，但以其贏谷草千八米的表現計，理應可以勝任。今仗降至三班出賽，對手實力較為參差，對牠來說應該佔利，有望在此跑出水準，贏回一場頭馬。」

至於列陣第九場三班千二米的「福星小子」，最近在同程四勝頭馬，表現如日方中，艾兆禮分析說：「前仗『福星小子』初上三班作賽才落第，翌仗即能夠克服外檔，以個多馬位擊敗對手重開勝門，反映仍在進步中，狀態亦在最佳水準。今仗繼續跑贏馬路程，較上仗只多負五磅，應不會構成太大障礙，仍有望走入前列歸來。」

特約記者︰文傑

