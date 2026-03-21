卡爾心水│「勇冠群英」見好即去
更新時間：19:05 2026-03-21 HKT
發佈時間：19:05 2026-03-21 HKT
發佈時間：19:05 2026-03-21 HKT
有些出名的餐廳，不賣套餐只作散叫，例如Five Guys賣漢堡，沒有套餐，汽水沒有優惠，但顧客照樣乖乖奉上鈔票。經濟學稱此為非彈性需求，即是無論賣貴或賣平，價格並不影響銷量，那麼餐廳當然會賣貴點，把利潤最大化。
今期卡爾嘗試作市場勘探，玩玩新意思，看看有否忠實讀者。今次我的重點心水是第九場，在《星島日報》專欄提供頭兩選，冷腳則放在《頭條日報》。
第九場賽果估計是熱膽冷脚，冷脚提供「勇冠群英」，蘇偉賢慣常出擊手法，往往是見形勢配合，以及賠率回升就會搏命。上場「勇冠群英」縮程跑千二米隔一隔紗，今場重返強項千四米值得跟進。其餘心水請買份《星島》支持卡爾，同時支持其他名家。
第六場：3冷娃、4喜慶寶、1巴基之勝
第十場：13時時歡聲、11遙遙領先、2球星
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