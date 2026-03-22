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亨利拆局│練馬師王吼呂健威

名家專欄
更新時間：02:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-22 HKT

廖康銘繼1月14日封王後，相隔兩個多月終重振雄風，上日勁奪5冠1季以超高分封王，這或許是廖廄中期攻勢的序幕戰，短期內宜吼緊此倉動向。至於今日廖廄出馬八匹，部分屬牌面貨色，然而爭取練馬師王恐怕未夠籌碼，只適宜揀選個別馬匹捧場。

講開上次賽事，其實本欄推介的呂健威絕不失禮，最終獲得28分，若放諸平日的谷戰，已有資格問鼎練馬師王，只怪廖康銘的攻勢實在太猛烈。

回說今次賽事，可能多位倉主着眼打吡，其他場次未見積極部署，反而無馬角逐打吡的呂健威，連場有明星馬列陣，而新勝馬「超拍檔」又適時補出，深得幸運之神眷顧，既然威哥上日在谷草也連場出擊，啟示攻勢應未結束，今次回歸沙田主場仍要重視。

重點爭分馬方面，「喜慶寶」兩出兩捷，重點是無論放頭或後追都應付自如，居三班只是過客。「櫻花酒杯」上仗前置賺慢步速，但可拋離同賺形勢的新勝馬「精英高球」，難得勝後體重有增，可望繼續進步。

目標：呂健威

賠率：2.75

全日惡馬 第六場：喜慶寶

練馬師王最佳投注時機：第二場前

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