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甜甜小記│「遨遊波士」程俊華善有善報

名家專欄
更新時間：14:58 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:58 2026-03-20 HKT

打吡大賽周日舉行，今屆賽事未跑已滿地花生，潘頓由原本有多匹坐騎可揀，變成險坐冷板櫈，後來才得以策「紫荊傳令」爭打吡。賽馬世界甚麼事情也可發生，以往由愛倫訓練的「聖利」便曾於1999年爆183倍巨冷奪打吡。

至於小記親自在場見證的冷門打吡頭馬，除上屆的「百賀飛駒」（26倍）外，最有印象是「遨遊氣泡」在2023年排十四檔以46倍冷門奪魁。小記與「遨遊」系主理人程志輝和其兒子程俊華（圖中）相識多年，程氏父子性格隨和友善；當日「遨遊氣泡」贏打吡，一班馬經記者、攝記都替他們感高興。其中程俊華充滿善心，更是慈善機構仁愛堂的第一副主席，主席則為何俊亨。

為慶祝仁愛堂踏入五十周年，仁愛堂將於明日於啟德體藝館舉行「Cantopop321慈善演唱會」，以支持仁愛堂各項福利服務，幫助有需要人士。

不少人氣歌手均參與表演，包括男團Mirror的Anson Lo盧瀚霆、姜濤及Jeremy李駿傑，另外尚有Gin Lee、陳柏宇等，陣容鼎盛。正所謂善有善報，「遨遊」系明日有「遨遊波士」出戰第四場，說不定可為程俊華帶來頭馬。

「遨遊」系馬主程俊華（中）。
「遨遊」系馬主程俊華（中）。

陳嘉甜

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