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甜甜小記│沈慧林熱心籌款

名家專欄
更新時間：00:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：00:15 2026-03-26 HKT

在小記眼中，「飛輪」系沈慧林是一位幸運馬主，年紀輕輕的他曾經合夥養有逾百分良駒「飛輪閃耀」，贏過級際賽；而他將有新力軍「飛輪日上」來港服役，並交由黎昭昇訓練。

沈慧林本身是香港年輕的企業家，難得是他忙於打理自己創立的香港陀飛輪鐘錶品牌外，也不忘回饋社會、熱心公益，除了抽空做義務工作、關懷社群外，也樂於把自己的創業寶貴經驗與年輕人分享。早前香港大學經濟及工商管理學院二十五周年晚宴，沈慧林創立的品牌製作全球唯一一隻特別版陀飛輪來拍賣籌款；結果以三十萬港幣成交，所得善款全力支持學校發展，好人好事，值得表揚。

小記入行以來，很感恩遇到不少友善親切的馬主，包括「飛輪」系馬主沈墨寧和其子沈慧林。沈墨寧醉心賽馬運動，小記經常見到沈墨寧和「日上」系馬主姜炳輝伉儷、「閃耀」系馬主鄧鉅明等馬主好友一起入場欣賞賽事。至於其兒子沈慧林受到父親的薰陶，也加入馬主行列。沈氏父子在港養過不少馬，暫時來說，以「飛輪閃耀」成就最高，曾經贏過級際賽，為沈氏父子帶來不少美好回憶。

早前小記採訪「飛輪」及「日上」系馬主在尖沙咀騎練新春團年飯，沈慧林吃到一半便趕回國內公幹開會，非常繁忙；雖然如此，他願意抽空出任多間大學及學院的客席教授。沈慧林說：「作為港大經管學院助理客席教授，我非常榮幸參加香港大學經濟及工商管理學院二十五周年晚宴；繼之前為學院製作特別版陀飛輪之外，我們品牌製作全球唯一一隻特別版來拍賣籌款；並以三十萬港幣成交，所得善款全力支持學校發展。」

沈慧林現時除了是港大經管學院助理客席教授外，也身兼城市大學商學院的兼職教授（Adjunct Professor）；港大經營學院助理；華南師範大學兼職教授；嶺南大學校董；宏恩基督教學院兼職教授及廣州華商學院客座教授。沈慧林非常開心透過自己對年輕學生的講課分享經驗，學生們用心學習，並在問答環節作出提問及交流，以生命影響生命。

陳嘉甜

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