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Ian心水│「勝萬金」降班又放到

名家專欄
更新時間：19:14 2026-03-17 HKT
發佈時間：19:14 2026-03-17 HKT

第三場「勝萬金」季內第二仗能一放到底贏馬，雖然賽事水準平常，不過本身跑谷草一千夠準繩；今仗重返四班，同場沒有太多快馬，應可切入內欄領放，若無受到太大壓力，可望再次一放而回。對手方面，「英雄豪邁」班底夠高，全盛期曾在七十分左右跑得接近；轉投石廄後，上仗牠復出跑直路賽即追入季軍，走勢明顯復甦，現居四班兼負磅不重，當然有力一爭。此外，「可靠大師」演出較飄忽，上仗跑直路賽走勢欠順，今仗續由霍宏聲操刀，不妨給予機會。

第四場「川河石駒」今季初出跑谷草一千即後上入位，其後五仗卻改爭田草與泥地千二，卻走勢尚可；今仗重返谷草，並由麥文堅操刀，應可構成威脅。對手方面，「超霸勝」上季能擊敗今季在三班贏馬的「好節拍」，表現出色；近兩仗受制於外檔而跟跑，今仗檔位轉佳，並改配冷殺手艾道拿，不能小覷。此外，「凱皇寶」曾數度交出後勁，若今仗步速夠快，有望爭取三甲。

第三場：1勝萬金、10英雄豪邁、7可靠大師
第四場：3川河石駒、5超霸勝、1凱皇寶

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