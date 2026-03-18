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亨利拆局│練馬師王吼呂健威

名家專欄
更新時間：02:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-18 HKT

回顧近期谷戰，方嘉柏連續三次封王，佢今晚出馬七匹夠子彈，谷中四連霸不奇；與此同時，希、廖、東、巫也陣容鼎盛，尤其東廄馬在季中回勇，以上五人皆有權封王。昨日執筆時，尚未知道開盤賠率，但估計他們都不會成冷，值博與否見仁見智。

今次我支持呂健威，雖然佢季內六次封王，沙田佔五次之多，顯然谷草是搏殺次要場地，然而呂廄今期出馬六匹，統統都是谷草專家，有的甚至獨善谷草，其中四匹強配潘頓，似是互相配合謀食大茶飯，不妨頭場開跑前先買一注，然後再擇善捧單場。

重點爭分馬方面，「勁進駒」今季踏入五歲才開竅，季初在四班贏馬後，升上三班可多添兩位，計級數高於今組對手，休息個半月有助養回體力，而佢近兩季首回合都入三甲，一再證明有利跑新鮮。「巴閉王」排十二檔看似下風，但今組無快馬，而佢本身有前速，早段有權搶佔靚位。「彩虹七色」上仗贏馬靠賺形勢，但今次對手實在太弱，排三檔隨時賺完再賺。

目標：呂健威

賠率：4.25

全日惡馬 第二場：勁進駒

練馬師王最佳投注時機：第一場前

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