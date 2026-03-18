馬觀微全日心水│「祥勝將軍」長驅直進

五歲愛爾蘭馬「祥勝將軍」，上仗轉倉初出，竟能在惡劣形勢下輕取對手，戰鬥力更上層樓。今仗，列陣第六場三班谷草千八米，排在第三檔，可望在潘頓胯下再下一城。

「祥勝將軍」上季由三班起步，表現欠理想，評分得以持續下調。今季，這匹北半球馬已適應水土，場場有走勢。一月七日配潘頓角逐四班谷草一六五○米，陣上一再受阻，並一度嚴重勒避，結果輸半個馬位屈居亞席。三個禮拜後捲土重來，可惜前置碰上快步速，再一次未能敲響勝利之門。賽後，轉由廖康銘訓練。

「祥勝將軍」上仗跳程出戰四班谷草二二○○米，排最第十二檔，沿途留在大後方。該役，步速極慢，此駒雖然遲遲未能穩定走勢，但轉入直路後，鞍上人未動一鞭，都可以後上問鼎，且贏來大把在手。今仗乘勇出戰谷草千八米，仍將有用武之地。

馬觀微