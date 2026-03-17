甜甜小記│「友愛心得」遇強越強

應屆跑馬地百萬挑戰盃盟主「友愛心得」明晚將出爭第七場二班千二米，廄侶「飲杯」也會跑同場。小記訪問「心得」系馬主吳嵩，他期望「友愛心得」可以自我挑戰成功。吳嵩說：「『友愛心得』上場排十二檔贏谷草，難度很高，證明馬兒在進步中。牠在澳洲跑過一場便運港服役，里程未盡，仍有上升空間，今季八戰三勝，希斯安排馬兒上從化休養生息，我最開心見到牠的體重維持，證明馬兒食得瞓得，我覺得希斯打理此馬可用『無懈可擊』來形容。」

吳嵩補充說：「『友愛心得』今場升班而戰，對手確實比上場強得多，例如『顏色之皇』前一場在三級賽入位。不過『友愛心得』今場比上場負磅大減，亦具優勢。『友愛心得』跑法彈性，跟前稍留亦可，今場排一檔有利守好位。我希望『友愛心得』遇強越強，如『好友心得』一樣，贏完跑馬地百萬挑戰盃後可以再突破自己，一鼓作氣，自我突破評分上限。」

陳嘉甜