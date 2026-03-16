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甜甜小記│樂善堂盃平頭冠軍皆大歡喜

名家專欄
更新時間：14:45 2026-03-16 HKT
發佈時間：14:45 2026-03-16 HKT

昨日沙田賽事，重頭戲第六場三班田草一千米樂善堂盃，開出鮮見的平頭冠軍情況。呂廄的「興馳千里」和文廄的「英雄豪傑」跑至平頭，戰況激烈，頭七名在一個馬位內過終點。在小記印象中，盃賽出現平頭冠軍的賽果比較罕見，而今季也出現平頭冠軍的鏡頭，就是發生在谷草夜賽，方廄的「鈦易搵」及沈廄的「喜蓮勇感」在去年十二月二十三日谷草賽事尾場二班一哩影相平頭冠軍，賽後沈集成和方嘉柏禮貌地握手，互相祝賀。

至於昨日樂善堂盃，大熱門「興馳千里」出閘後搶出，大半程領放，終點前「英雄豪傑」力追拍住一齊過終點，影相下平頭冠軍，兩駒馬主齊齊捧盃。小記見到在等候影頭馬相之際，呂健威和「英雄豪傑」一班馬主互相祝賀；而文家良則主動向「興馳千里」的騎師楊明綸握手道賀，這些一幕幕的畫面，充分展示出體育精神，兩駒幕後都很大方得體，沒有因為與對方分了一半獎金或榮耀而感到可惜。人馬在陣上奮力拼搏，各為其主，賽事結束後，大家互相祝賀對方，雙方均胸襟廣闊得體。

小記見到「英雄豪傑」和「興馳千里」兩駒馬主逐一上台頒獎，聽到在場有不少馬迷好奇疑問，獎盃會否各放在兩駒馬主半年？或另有安排？小記在場打聽，得知原來馬會細心體貼，會另做一個樂善堂盃送予馬主，換句話說，兩駒馬主均獲獎盃，皆大歡喜。

「英雄豪傑」騎練及馬主朋友合照。
「英雄豪傑」騎練及馬主朋友合照。
「興馳千里」騎練及馬主朋友合照。
「興馳千里」騎練及馬主朋友合照。

陳嘉甜

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