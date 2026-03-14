卡爾心水│「醒目高球」人馬夾檔
更新時間：18:58 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:58 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:58 2026-03-14 HKT
香港馬圈高手林立，卡爾鮮有留意班德禮，皆因佢無咩特別代表作，私家馬亦唔多；不過話說回來，其實班德禮都算偶有代表作。或者，英國人與生俱來有一種高傲感覺，而卡爾曾經同佢交談，事實上佢個人內裏熱情，只是不會宣之於口。
呢個賽日，第十場班德禮有隻「醒目高球」。「高球」系馬向來指定搵佢騎，卡爾性格八卦與多疑，或者馬主覺得同班德禮八字夾，所以指定搵佢策騎。對手就嚟嚟去去得幾匹，「赤海」初出雷聲大雨點小，今場配潘頓排一檔，同樣值得關注；「首飾悟空」卡爾博懵拖一票，阿蔡同艾兆禮，今季搏得就搏。
雖然卡爾講到頭頭是道，但邏輯上與理智上，誠實地話畀大家知，呢個賽日一堆參戰馬，假如連場爆出無厘頭馬，絕不為奇。
第七場：1安泰、13 洪才、14巴閉佬
第十場：4醒目高球、3赤海、9首飾悟空
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