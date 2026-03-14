Dickson心水│「駿馬之星」強組精品
更新時間：18:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:54 2026-03-14 HKT
潘頓剛周三只得「中國心」獲亞，手風麻麻。今期賽事他騎足十一場，如果霉運延續，相信賽果會冷得驚人，宜加提防。
第一場五班泥地1650米，「魔法速遞」上季中轉入文家良馬房，其實已連環搏殺，可惜最叻只跑入亞軍；近兩仗出爭泥地同程，更是前四不入，質素已判定麻麻。但要留意，上仗牠連番被對手壓迫，仍然追入第五名，而蹄下敗將「朗日雪峰」再出贏馬，足證狀態仍然當勇。今次再戰泥地，對手不算強，希望可贏回一仗。
第二場五班草地1200米，「駿馬之星」上仗出爭田草千二米獲季軍，觀察該組後上馬再出皆有好成績，如「銳一」、「志醒大將」和「金快飛飛」全部入Q，後駒更贏馬而回。「駿馬之星」今次雖然抽排十檔，仍要兼顧。
第一場：2魔法速遞
第二場：5駿馬之星
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