Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「駿馬之星」強組精品

名家專欄
更新時間：18:54 2026-03-14 HKT
發佈時間：18:54 2026-03-14 HKT

潘頓剛周三只得「中國心」獲亞，手風麻麻。今期賽事他騎足十一場，如果霉運延續，相信賽果會冷得驚人，宜加提防。

第一場五班泥地1650米，「魔法速遞」上季中轉入文家良馬房，其實已連環搏殺，可惜最叻只跑入亞軍；近兩仗出爭泥地同程，更是前四不入，質素已判定麻麻。但要留意，上仗牠連番被對手壓迫，仍然追入第五名，而蹄下敗將「朗日雪峰」再出贏馬，足證狀態仍然當勇。今次再戰泥地，對手不算強，希望可贏回一仗。

第二場五班草地1200米，「駿馬之星」上仗出爭田草千二米獲季軍，觀察該組後上馬再出皆有好成績，如「銳一」、「志醒大將」和「金快飛飛」全部入Q，後駒更贏馬而回。「駿馬之星」今次雖然抽排十檔，仍要兼顧。

第一場：2魔法速遞
第二場：5駿馬之星

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
8小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
3小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
牛池灣村新龍城茶樓4月結業！羅家英都大推 67年寮屋鐵皮茶檔 告別玩雀歎茶+懷舊手工點心
飲食
6小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
2026-03-13 17:32 HKT
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
2026-03-13 19:00 HKT
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
2026-03-13 18:38 HKT
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
社會
3小時前